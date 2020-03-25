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Большинство руководителей и сотрудников российских компаний готовы к удаленной работе

25 марта 2020

96% опрошенных сотрудников российских компаний готовы к переходу на удаленный формат работы или уже перешли на такой формат в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина». 

Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) в возрасте от 25 до 60 лет.

В исследовании участвовали представители СМИ, IT-компаний, крупных рекламных и PR-агентств, страховых компаний и банков. Только 4% опрошенных усомнились в целесообразности принимаемых мер. Абсолютное же большинство респондентов готовы продолжить работу удаленно и считают, что это никак не скажется на их эффективности.  

Более половины опрошенных (59%) рады тому, что в ближайшие несколько недель будут работать из дома. 34% считают, что круг их обязанностей отлично вписывается в удаленный формат. 52% давно мечтали трудиться вне офиса, из них 6% очень надеются, что их руководство в будущем пересмотрит требования и даст им возможность и дальше работать удаленно.  

Одновременно 41% сотрудников с пониманием отнеслись к необходимости продолжить работу из дома, из них около 12% высказали обеспокоенность эффективностью своей работы. В числе главных отвлекающих факторов они назвали маленьких детей и других членов семьи, которые также находятся дома.  

«Сегодня на рынке труда наблюдается уникальная ситуация. Всего за несколько дней крупные компании переводят работу на удаленный формат. В обычных обстоятельствах на это мог бы уйти не один год. Рутинные процессы функционируют по-новому: организации переходят на электронный документооборот, используют онлайн-платформы для общения сотрудников и проведения совещаний. Люди, которые раньше относились к удаленной работе скептически, теперь понимают, что это не каникулы и не повод расслабляться - это полноценный труд. В итоге все это может сильно изменить рынок», - говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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