Власти Красноярского края поручили ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципальных образований региона принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства. Согласно поручению, из-за распространения коронавируса следует свести к минимуму служебные командировки муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. Также необходимо провести разъяснительную работу с жителями об отказе от деловых поездок. В пресс-службе краевого правительства отметили, что «ни о каком закрытии городов речь не идет».
«Самая действенная мера — самоизоляция. Если она реализуется как положено, это будет самой существенной помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции»,— сказал губернатор.