Власти Красноярского края поручили ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципальных образований региона принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства. Согласно поручению, из-за распространения коронавируса следует свести к минимуму служебные командировки муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. Также необходимо провести разъяснительную работу с жителями об отказе от деловых поездок. В пресс-службе краевого правительства отметили, что «ни о каком закрытии городов речь не идет».

«Самая действенная мера — самоизоляция. Если она реализуется как положено, это будет самой существенной помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции»,— сказал губернатор.