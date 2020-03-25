Новости

Власти Красноярского края поручили ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов

25 марта 2020

Читайте также:

Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
25 марта 2020
Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам
25 марта 2020

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципальных образований региона принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства. Согласно поручению, из-за распространения коронавируса следует свести к минимуму служебные командировки муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. Также необходимо провести разъяснительную работу с жителями об отказе от деловых поездок. В пресс-службе краевого правительства отметили, что «ни о каком закрытии городов речь не идет».

«Самая действенная мера — самоизоляция. Если она реализуется как положено, это будет самой существенной помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции»,— сказал губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (39)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Власти Красноярского края поручили ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципальных образований региона принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства. Согласно поручению, из-за распространения коронавируса следует свести к минимуму...
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании