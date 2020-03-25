В 2020 году количество автокредитов увеличилось на 16%

За первые два месяца 2020 года россияне купили в кредит 128,3 тыс. автомобилей, сообщает «АВТОСТАТ».

Так, за отчетный период его объем составил 215 тыс. единиц - на 12% выше показателя января - февраля 2019 года. Если в прошлом году банки за указанный период одобрили порядка 47% всех клиентских заявок на автокредиты, то в начале 2020 года - только 34%.

Эксперты считают, что росту автокредитования способствовало возобновление программ господдержки.

«Без сомнения, увеличение выдачи автокредитов оказало существенную поддержку российскому авторынку в начале 2020 года, - говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, рыночного роста мы, скорее всего, либо не увидели, либо он был бы не столь ощутимым. При этом и рост выдачи автокредитов, и увеличение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с госпрограммами льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»). Если в январе - феврале прошлого года они были приостановлены, то в 2020 году заработали непосредственно с января».