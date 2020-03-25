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Мишустин пообещал наказывать губернаторов за плохую борьбу с коронавирусом

25 марта 2020

Власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

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По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для всех, кто заразится коронавирусом.

"Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо", - сказал Мишустин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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