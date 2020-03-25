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Путин предложил повысить до 15% налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета

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Президент России Владимир Путин предложил выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие из России в оффшорные юрисдикции, обложить налогом в 15%. Об этом он сообщил во время своего телеобращения в связи с коронавирусом. 

«Сейчас две трети этих средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате схем оптимизации облагаются реальной ставкой лишь в два процента. В то время как россияне платят налог на доходы в 13%. Это несправедливо. Для тех, кто выводит дивиденды на зарубежные счета, ставка налога будет увеличена до 15%», - пояснил свое предложение президент.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
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Путин предложил повысить до 15% налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета
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Все материалы сюжета

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