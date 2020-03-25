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Путин обложил налогом проценты по вкладам и инвестициям свыше 1 млн рублей

25 марта 2020

Президент России Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений, сообщил он во время своего телеобращения в связи с коронавирусом.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается, - пояснил президент. - Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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