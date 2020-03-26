Как работают биржи на следующей неделе

В соответствии с указанием Президента России о работе важнейших структур в период общенациональных выходных с 28 марта по 5 апреля, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Московская биржа в течение периода с 30 марта по 3 апреля будет осуществлять только самые необходимые для обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников функции по торгам, клирингу и расчетам, говорится в сообщении биржи.



Также в нем отмечается, что график проведения торгов и расчетов будет объявлен дополнительно.



Санкт-Петербургская биржа информирует о проведении торгов на рынке иностранных ценных бумаг в период с 30 марта по 3 апреля в обычном режиме.



«Проведение торгов в период беспрецедентной волатильности на всех мировых рынках позволит защитить сотни тысяч инвесторов, предоставив доступ к сделкам и оперативному реагированию на рыночные события. Наша площадка полностью подготовлена к проведению торгов на следующей неделе, в том числе к обеспечению работоспособности торгово-клиринговой системы с максимальным переводом функций на дистанционный режим работы» — заявил генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков.



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https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/moskovskaia-birzha-budet-provodit-torgi-s-30-marta-po-3-aprelia