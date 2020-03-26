Малый бизнес надеялся на большее. Обещанные меры поддержки могут его не спасти

Обещанные в среду президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки малого и среднего бизнеса могут оказаться недостаточными. Так, небольшие ритейлеры и непродуктовые сети, рестораторы, владельцы торгцентров рассчитывали на отсрочку НДС на полгода, а вместо этого им предложены каникулы по выплате всех остальных налогов. Предприниматели также надеялись на снижение ставок по кредитам до 8% и «арендную амнистию» до осени. По информации “Ъ”, отраслевые союзы отправили эти предложения в правительство: там не исключили, что некоторые из них могут войти во второй пакет антикризисных мер, разрабатываемых федеральными властями.

Во время своего обращения 25 марта Владимир Путин помимо прочего обнародовал меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). «Считаю необходимым предоставить отсрочку (таким компаниям.— “Ъ”) по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев»,— отметил президент. А для микропредприятий вдобавок дается отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.

На ближайшие полгода представители МСБ могут воспользоваться каникулами по обслуживанию кредитов.

Эти меры позволят в том числе снизить нагрузку компаний на операционные расходы примерно на 10%, считает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Директор по маркетингу «Нова Продукт АГ» Александра Гудимова говорит, что важной мерой поддержки МСБ могли бы стать краткосрочные кредиты по сниженной ставке и без залога имущества. Качественным образом налоговая отсрочка не облегчит ситуацию, она лишь снимет временное напряжение, соглашается основатель сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес. «Что будет через полгода с накопившимся объемом долгов при общем снижении выручки?» — задается он вопросом. По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, есть ряд крупных игроков, которые раздробили свой бизнес и теперь попадают под льготы.

Больше всего представителей МСБ в ресторанном бизнесе. В Москве на их долю, по разным оценкам, приходится почти половина всех зарегистрированных микропредприятий.

Но именно они сейчас оказались под серьезным ударом. В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном закрытии в городе всех заведений общепита. Но предприниматели, развивающие рестораны и кафе, совместно с теми, кто занимается несетевой и непродуктовой торговлей, а также владельцами торгцентров обратились к премьеру Михаилу Мишустину.

Там собран обширный список мер. Первая из них — как раз освобождение от уплаты НДС на полгода, чего не прозвучало в заявлении президента. Также предлагается отменить на полгода начисление налога на прибыль, арендную плату за землю, в том числе торгцентров. Авторы письма также рассчитывают, что помимо каникул по обслуживанию банковских займов власти поручат ЦБ ограничить максимальную ставку кредитования до 8% для представителей МСБ.

Еще один блок предложений — «арендная амнистия» до сентября 2020 года для предприятий потребительского сектора, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ритейла (для них арендные платежи должны рассчитываться из процента от выручки). В этот период предлагается запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Сроки и условия договоров аренды продлеваются на период «арендной амнистии». В свою очередь, владельцы недвижимости получают право на этот же период заморозить обслуживание банковских кредитов.

Вечером в среду в аппарате Михаила Мишустина не удалось получить оперативный комментарий. Но один из федеральных чиновников, видевший это письмо, говорит, что оно будет изучено. Не исключено, обещает он, что ряд изложенных в письме предложений войдут во второй пакет антикризисных мер, разрабатываемых сейчас правительством РФ.

Халиль Аминов, Никита Щуренков, Анатолий Костырев, Алексей Полухин