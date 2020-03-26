В Иркутской области создается реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями

Таким пациентам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом — без посещения поликлиник для выписки рецептов. Об этом сообщила министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на территории региона. Заседание провел врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



- При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача - сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Врио губернатора также напомнил, что в ближайшее время должен быть решен вопрос обеспечения региона медицинскими масками. Как сообщил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, в стационарных учреждениях социальной защиты и под наблюдением на дому находится 15126 человек, которых необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками, из них 13286 человек - старше 60 лет.

Напомним, что на 25 марта случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не обнаружено. В России

за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.