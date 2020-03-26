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В Иркутской области закрывают до мая все развлекательные и досуговые центры

26 марта 2020

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Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Приостановить до мая 2020 года направление пациентов старшего поколения в санаторно-курортные учреждения. Это сделано по рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Обращаю ваше внимание на достаточно высокую динамику распространения инфекции. Руководители министерств, ведомств и организаций, на вас возложен жесткий контроль за проведением мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что на 25 марта случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не обнаружено. В России
за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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