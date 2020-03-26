«Выбора у нас в данной ситуации нет». Как Русал реагирует на коронавирус

Русал стал одной из первых промышленных компаний, которая оперативно отреагировала на эпидемиологический вызов. О том, какие меры предпринимает руководство в условиях чрезвычайной ситуации, Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ рассказал в колонке Forbes.

«Люди не в состоянии оценить масштаб и всю серьезность подступающей угрозы»

Коронавирусная пандемия, которую сейчас переживает человечество, стала очередным тревожным сигналом. Многие до сих пор уверены, что атипичная пневмония 2003 года и свиной грипп 2009 года – это просто сезонные болезни.

– Люди просто не в состоянии оценить масштаб и всю серьезность подступающей угрозы. Даже сейчас, когда количество заболевших перевалило отметку в 380 тысяч, а умерших уже более 16 тысяч, нередко можно услышать про планы проведения делового форума или городского праздника. Нам по-прежнему комфортней легкомысленный самообман. Нельзя не согласиться с высказыванием генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, что если сегодня все страны не примут должных мер, и не признают Covid-19 угрозой номер один, он лично начнёт сомневаться в способности человечества усвоить уроки.

«Легкомыслие может обойтись нам слишком дорого»

В 2015 году на борьбу с лихорадкой Эбола Русал направил около 13 млн долларов. Совместными усилиями с Роспотребнадзором, Минздравом и МЧС распространение эпидемии было остановлено.

– Русаловцы хорошо усвоили уроки 2015 года, когда совместными усилиями с Роспотребнадзором, Минздравом и МЧС нам удалось построить в Гвинее медицинский комплекс, укомплекторвать его медработниками, оснастить необходимыми медикаментами, границы были по сути закрыты и в конечном итоге распространение эпидемии лихорадки Эболы остановлено. Сейчас нам также необходимо любой ценой объединиться перед лицом новой угрозы, минимизировать контакты между людьми и сократить риск распространения вируса. Мир стремительно меняется, и наше легкомыслие может обойтись нам слишком дорого.

«Большинство сотрудников центрального офиса перевели на удаленную работу»

В нынешней ситуации Русал стал одной из первых промышленных компаний, которая оперативно отреагировала на эпидемиологический вызов. Коллектив Русала составляет около 60 тысяч человек и первоочередной стала задача ограничить количество контактов.

– Нам необходимо минимизировать риск распространения вируса в таком большом коллективе, поэтому 17 марта мы перевели большинство сотрудников предприятий и центрального офиса на удаленную работу. Раздали ноутбуки, поставили необходимое программное обеспечение, отменили лимиты на телефоны, пожали руки, разошлись. Теперь все обсуждаем в режиме телефонных конференций.

«Дежурным сотрудникам организовали корпоративное такси»

Сотрудников, которые остаются работать в офисе, обеспечили противовирусными средствами и организовали доставку.

– Чтобы не подвергать дежурных сотрудников лишнему риску, мы обеспечили их всем набором средств противовирусной защиты и организовали бесплатное корпоративное такси: из дома в офис и обратно. Естественно, командировки и отпуска были отменены. Всем, кто находится в служебных командировках, предписано немедленно вернуться домой. У кого «сгорела» путевка – Русал гарантирует полностью компенсировать все затраты.

«Медицинские кабинеты на предприятиях работают в режиме особой готовности»

Что касается людей на производстве, без которых невозможна бесперебойная работа заводов, то компания принимает все необходимые меры для обеспечения их максимальной защиты.

– В настоящее время медицинские и фельдшерские кабинеты на предприятиях работают в режиме особой готовности. Были заказаны маски, инфракрасные бесконтактные термометры, перчатки, дезинфицирующие средства и даже оборудованы специальные боксы для изоляции больных. Ежедневно перед сменой у каждого сотрудника измеряется температура тела. А в помещениях проводится дополнительная дезинфекция.

«Никакой суматохи и лишних эмоций»

Большую работу Русал проводит и в области информирования. По вопросам, связанным с коронавирусом, организована горячая линия. На стендах размещены памятки по профилактике болезни, а также информация о порядке действий в случае появления признаков ОРВИ.

– В целом надо отдать должное нашим людям. Никакой суматохи, лишних эмоций, паники. Видимо, мы на генетическом уровне уже привыкли, что в кризисных ситуациях надо максимально мобилизоваться, сплотиться. Сколько мы будем работать в таком режиме, пока трудно даже предположить. Но выбора у нас в данной ситуации нет.