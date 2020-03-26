В Иркутской области 17 человек нарушили режим самоизоляции

В Иркутской области на самоизоляции находятся 4347 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр, инфекции не выявлено, сообщает региональный минздрав.

Полиция выявила 17 фактов нарушений режима самоизоляции. Материалы по ним переданы в органы Роспотребнадзора. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки. Всего сотрудниками полиции проверено 1204 граждан. Полиция напоминает, что за нарушение карантина предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

На территории региона по данным на утро 26 марта случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. При этом в России

за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.