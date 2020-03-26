Новости

В Иркутской области 17 человек нарушили режим самоизоляции

26 марта 2020

Читайте также:

Банк «Открытие» поддержит своих клиентов, пострадавших от коронавируса.
26 марта 2020
Сбербанк запустил программу поддержки бизнеса из-за коронавируса
26 марта 2020

В Иркутской области на самоизоляции находятся 4347 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр, инфекции не выявлено, сообщает региональный минздрав.

Полиция выявила 17 фактов нарушений режима самоизоляции. Материалы по ним переданы в органы Роспотребнадзора. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки. Всего сотрудниками полиции проверено 1204 граждан. Полиция напоминает, что за нарушение карантина предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

На территории региона по данным на утро 26 марта случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. При этом в России
за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (391)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Сбербанк запустил программу поддержки бизнеса из-за коронавируса
Поддержка будет предоставлена отраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства
«Выбора у нас в данной ситуации нет». Как Русал реагирует на коронавирус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании