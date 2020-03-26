Азиатско-Тихоокеанский Банк заключил соглашение о сотрудничестве с Сахалинской торгово-промышленной палатой (СТПП)

Директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Сахалинской области Наталья Богославец и президент Сахалинской торгово-промышленной палаты Галина Дзюба подписали соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение дает возможность членам торговой палаты получать услуги и продукты Банка на более выгодных условиях. В настоящее время торгово-промышленная палата Сахалинской области объединяет более 70 предприятий и индивидуальных предпринимателей региона.

«Поддержка регионального бизнеса - одна из ключевых задач нашего Банка. Наши продукты и услуги помогают местным предпринимателям, а они, в свою очередь, имеют возможность предложить услуги и продукты высшего качества своему потребителю. Соответственно наше сотрудничество – неотъемлемая часть поддержки малого и среднего бизнеса нашей области. Помимо собственных и государственных кредитных программ, мы можем консультировать членов торгово-промышленной палаты, сопровождать сделки, особенно по внешнеэкономической деятельности, помочь в поиске поставщиков и подрядчиков за границей. Также Банк планирует участвовать в образовательных мероприятиях, открытых столах, устраивать прямой диалог между бизнесом и властью»,- рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Сахалинской области Наталья Богославец.

Галина Дзюба имеет большой опыт работы в государственной сфере. Кроме руководства торгово-промышленной палатой, она является представителем Сахалинской области в Общественной палате РФ, заместителем председателя Общественной палаты Сахалинской области, членом правления Сахалинского регионального отделения «Общероссийской общественной организации «Союз женщин России».