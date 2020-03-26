Сбербанк подключит более 50 000 школьников Кузбасса к цифровой платформе дистанционного обучения

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о подключении 205 школ Кузбасса к Школьной цифровой платформе.

30 марта начинает работу ресурс для удаленного обучения школьников 5-8 классов 205 кузбасских школ. В проекте будут участвовать школы городов Белово, Березовский, Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Осинники, Киселевск, а также Беловского, Тяжинского, Чебулинского, Кемеровского, Гурьевского, Промышленновского, Мариинского, Таштагольского, Яйского районов. Использование платформы будет бесплатным для учеников, учителей и школ. В основе методологии персонализированного образования лежит приоритет мотивации каждого ребенка и учитываются индивидуальные особенности учащихся.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«С помощью платформы родители смогут видеть, как их дети осваивают учебный материал. Школы смогут проверить результаты выполнения заданий, выставить текущие и итоговые оценки. Наша платформа позволит не только поддержать качество обучения, а поднять его, сохранив персональный контакт с учителем. Хочу особо подчеркнуть, что роль учителя остается самой важной в образовательном процессе, особенно с применением современных технологий».

Сергей Цивилев, Губернатор Кузбасса:

«Кузбасс и Сбербанк — надежные партнеры. В регионе уже реализуются крупные проекты по цифровизации предприятий учреждений, оцифровке территорий. С 1 сентября 2020 года 50 кузбасских школ присоединятся к другому проекту Сбербанка — "Платформа новой школы" для учеников пятых классов, рассчитанный на семь лет. Подписанное сегодня соглашение — это отличная возможность для нашего образования освоить современный дистанционный формат школьного обучения, на который мы перешли экстренно из-за угрозы распространения коронавируса. Уверен, предлагаемые Сбербанком инновации дадут старт новым позитивным изменениям в кузбасской системе образования».

Новая образовательная платформа Сбербанка (входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее») представляет собой комплексную цифровую среду для дистанционного взаимодействия учителей с учениками. На платформе будут представлены самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе группа компаний «Просвещение» предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень. Возможности платформы включают в себя индивидуальный выбор образовательной программы, оперативную обратную связь, использование интерактивных форматов обучения: видео, инфографика, обучающие тренажеры.

Платформа не замещает учителя, а становится дополнительным инструментом в организации учебного процесса. Каждый ученик будет иметь личный кабинет и собственный учебный план по необходимым ему предметам. Педагог сможет управлять планами учеников онлайн: определять задания, следить за их выполнением. При этом часть упражнений автоматически проверит цифровая платформа, что снизит нагрузку на учителя. Обучение на базе цифровой платформы возможно в классах и индивидуально.

Запуск программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» состоялся 1 сентября 2019 года. Платформа апробирована в 15 школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Республики Татарстан. С 30 марта 2020 года полмиллиона школьников семи российских регионов перейдут на дистанционное обучение с помощью этой цифровой платформы Сбербанка. Вместе с Кемеровской областью проект реализуется в Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской и Республике Татарстан.