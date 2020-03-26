Новости

60% россиян поддержали решение Путина о нерабочей неделе

26 марта 2020

Читайте также:

Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек
26 марта 2020
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
26 марта 2020

60% россиян поддержали решение Президента России Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом. Женщины поддерживают решение Президента чаще мужчин: 68% против 54%. Таковы итоги опроса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны из 328 населенных пунктов.

При этом чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и лишь 48% среди тех, кому 45 лет и более.

20% не одобряют решение Президента России. Еще 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (402)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании