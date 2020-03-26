В Иркутской области создается реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями

Таким пациентам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом — без посещения поликлиник для выписки рецептов. Об этом сообщила министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева.

- При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача - сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь - продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта работа должна идти в одном формате с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течении 15 минут, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора также напомнил, что в ближайшее время должен быть решен вопрос обеспечения региона медицинскими масками.

Как сообщил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, в стационарных учреждениях социальной защиты и под наблюдением на дому находится 15126 человек, которых необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками, из них 13286 человек - старше 60 лет.

Помимо этого Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат.

Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Приостановить до мая 2020 года направление пациентов старшего поколения в санаторно-курортные учреждения.