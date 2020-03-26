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Банк УРАЛСИБ решил работать в обычном режиме на следующей неделе, с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 марта 2020

В период с 28.03 по 5.04.2020 г все отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме. Оперативную информацию о графике работы ближайших к Вам отделений Вы можете узнать на сайте Банка или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

Также банк папоминает, что множество банковских операций можно выполнять онлайн — в Интернет банке и Мобильном банке УРАЛСИБа, в том числе:

  • Переводы с карты на карту, а также переводы со счета на счет, в том числе — по номеру карты, телефона или адресу электронной почты;
  • Погашение задолженностей по кредитам Банка УРАЛСИБ и других банков;
  • Оплата услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и других услуг;
  • Открытие, закрытие и продление вкладов, обмен валюты, блокировка карт, получение информации о состоянии счета, депозита или кредитной задолженности 24/7 и многое другое.

А для предпринимателей Интернет-банк для бизнеса — это еще и возможность осуществлять платежи, заказывать выписки по счетам и справки по операциям, направлять заявления на предоставление траншей по кредиту/гарантий в рамках соглашения, заявления на досрочное погашение кредита/ заявление на реструктуризацию кредита и т.п.

Банк УРАЛСИБ желает вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия!


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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