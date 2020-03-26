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В Бурятии подтвердились два случая заражения коронавирусом

26 марта 2020

Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное, сообщают в правительстве республики.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий.

Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле. 

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За весь период зарегистрировано 56 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, из которых 5 граждан КНР и 51 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 32 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Всего в стационарах республики на 8:00 ч. 26 марта находится 24 чел. с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. На 26.03.2020 под медицинским наблюдением находится 533чел. Из них 11 чел. (9 – граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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