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Примсоцбанк вошёл в ТОП-20 российских банков по количеству выданных ипотечных кредитов

26 марта 2020

Примсоцбанк занял 19 место в рейтинге российских банков по количеству выданных в 2019 году ипотечных кредитов, опубликованном на портале Банки.ру. По итогам прошедшего года банк выдал 2949 кредитов на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей.

По объему выданных кредитов и ипотечного портфеля банк занял 21 и 26 места соответственно.

— Примсоцбанк традиционно показывает высокие позиции в ипотечном бизнесе, обладает авторитетом и серьёзной репутацией среди специалистов рынка недвижимости. Наш многолетний опыт работы в области ипотечного кредитования и широкий спектр ипотечных программ позволяет удовлетворить потребности практически каждого клиента, учесть все особенности как по заемщику, так и по объекту недвижимости, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Кроме этого, выработанная практика по рассмотрению заявок буквально в ручном режиме, без использования роботов (скоринга), делает наш банк уникальным, т.к. позволяет проанализировать информацию по заявке в комплексе, а не основываясь исключительно на выводах роботизированного решения. Наличие дополнительных опций, реализация региональных и федеральных программ, позволяют нам добиваться достойных результатов.

Примсоцбанк реализует множество федеральных и региональных социальных программ, направленных на поддержку различных слоёв населения. Банк предлагает льготные ипотечные кредиты работникам образования и здравоохранения Московской области, работникам муниципальных организаций Иркутской области, семьям с несовершеннолетними детьми, а также работает по всероссийским программам «Дальневосточная ипотека», «Военная ипотека» и «Семейная ипотека».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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