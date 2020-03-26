Сегмент малого и микро бизнеса Райффайзенбанка заработал рекордную прибыль в 2019 году

Чистая прибыль в сегменте малого и микро бизнеса Райффайзенбанка в 2019 году выросла на 27% и достигла 6 828 млн руб. Ключевую роль в рекордной прибыли сегмента сыграли существенный рост клиентской базы, рекордные показатели кредитования малого бизнеса в 2019, а также рост чистых комиссионных доходов, которые составляют более 50% операционной прибыли сегмента.

Количество клиентов в сегменте малого бизнеса за год выросло и достигло 132 тысяч. Основными факторами роста клиентской базы стали расширение географии обслуживания за счет выхода банка в новые города в дистанционном формате обслуживания, развитие цифровых продуктов и сервисов. На конец 2019 года Райффайзенбанк оказывает услуги малому бизнесу в более чем 100 городах России.

По итогам 2019 года кредитный портфель сегмента малого и микро бизнеса Райффайзенбанка вырос на рекордные 24.2% и достиг 27 362 млн руб. на конец 2019 года. В абсолютном выражении рост год к году составил 5 332 млн руб. При этом рост кредитного портфеля микро бизнеса достиг 50%, в том числе за счет запуска полностью дистанционного кредитования во второй половине 2019 года.