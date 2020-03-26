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Связь-Банк – в топ-20 российских ипотечных банков 2019 года

26 марта 2020
Связь-Банк занял 11 место в рейтинге ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля по итогам 2019 года, составленном порталом Банки.ру.
 
В исследовании участвовали 30 кредитных организаций. На 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков – участников рейтинга – составил 3,5 трлн рублей, увеличившись за год на 59,8%.
 
Аналитики ресурса сравнили ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Исследователи проанализировали первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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