Новости

Ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10%

26 марта 2020

По прогнозам "Эксперт РА", рост должен произойти в первой половине 2020 года, сообщают РИА Новости. 

"Мы ожидаем увеличения ипотечных ставок и в 2020-м: на фоне роста доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за волатильности на финансовых рынках проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года", - говорится в исследовании.

Читайте также:

Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
26 марта 2020
Эксперты: Нерабочая неделя не повлияет на бизнес
26 марта 2020

Эксперты обращают внимание, что в 2020 году ипотечный рынок РФ может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Наиболее вероятным вариантом событий эксперты считают умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдет ускорение инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5%. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10–12% и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до 10% и снижение реальных доходов населения, указывает "Эксперт РА".

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (54)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании