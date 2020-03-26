Ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10%

По прогнозам "Эксперт РА", рост должен произойти в первой половине 2020 года, сообщают РИА Новости.

"Мы ожидаем увеличения ипотечных ставок и в 2020-м: на фоне роста доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за волатильности на финансовых рынках проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года", - говорится в исследовании.

Эксперты обращают внимание, что в 2020 году ипотечный рынок РФ может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Наиболее вероятным вариантом событий эксперты считают умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдет ускорение инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5%. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10–12% и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до 10% и снижение реальных доходов населения, указывает "Эксперт РА".