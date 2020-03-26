Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 37.6 млрд руб. за 2019 год по МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2019 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Рост чистой прибыли составил 11.5% до 37 632 млн руб. по итогам 2019 года

составил 11.5% до 37 632 млн руб. по итогам 2019 года Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 57 516 млн руб.

на 9.4% до 57 516 млн руб. Рост чистого комиссионного дохода составил 20.1% до 21 327 млн руб.

20.1% до 21 327 млн руб. Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 23.35%.

ROE после налогов составил 23.35%. Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 16.4% по итогам 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 16.5% до 310 710 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +12.8% до 387 050 млн руб., средний бизнес показал рост на +34.6% до 77 213 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +24.2% до 27 362 млн руб., по сравнению с 2018 годом.

кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 16.4% по итогам 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 16.5% до 310 710 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +12.8% до 387 050 млн руб., средний бизнес показал рост на +34.6% до 77 213 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +24.2% до 27 362 млн руб., по сравнению с 2018 годом. Средства клиентов на 31.12.2019 составили 955 082 млн руб., увеличившись на 9.5% по сравнению с 2018 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 16.9% до 474 343 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 3.0% до 480 739 млн руб.

«Прошлый год еще раз доказал эффективность нашей бизнес-модели . Мы продолжаем строить долгосрочный и рентабельный бизнес в России, предлагая клиентам высокотехнологичные финансовые решения. — прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. — Уровень удовлетворенности наших клиентов вырос по итогам 2019 года, а это значит, что наши сервисы и продукты широко востребованы как в розничном сегменте, так и в корпоративном бизнесе. Мы продолжим создавать решения, которые делают финансовую сторону жизни наших клиентов легче».

За 2019 год прибыль до налогообложения увеличилась на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48 320 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 37 632 млн руб. (+11.5% по сравнению с концом 2018 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост чистого комиссионного дохода, рост чистого процентного дохода, а также торгового результата.

Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 30.0% и 23.4% соответственно по итогам 2019 года, снизившись на 2.4 и 2.3 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

В течение 2019 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 3 898 млн руб., что на 25.2% больше объема за аналогичный период 2018 года (3 113 млн руб.). Стоимость риска по итогам 2019 г. составила 0.5% в годовом выражении.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 20.1% до 21 327 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов за комиссии за открытие кредитных линий, по расчетным операциям и пластиковым картам, а также документарным операциям и гарантиям.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9.4% по сравнению с концом 2018 года и составил 57 516 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.

Торговый результат по итогам 2019 года составил 21 327 млн руб., увеличившись на 20.1% относительно показателя за аналогичный период 2018 года за счет валютной переоценки, а также за счет роста реализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2019 года составил 89 523 млн руб., увеличившись на 12.3% по сравнению с концом 2018 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Операционные расходы увеличились на 10.7% и составили 36 216 млн руб. за счет роста отчислений на страхование вкладов, расходов на содержание персонала, а также расходов на содержание основных средств и их амортизацию. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 2019 года показатель CIR составил 40.5%.

Доля ликвидных активов на конец 2019 года составила 33.0%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.01.2020 составил 114.01% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 241.10% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 45.95% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 2019 года на 16.4% и составил 802 335 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (+34.6% до 77 213 млн руб.), малый и микро-бизнес (+24.2% до 27 362 млн руб.), розничные клиенты (+16.5% до 310 710 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за 2019 год на 15.7% до 147 669 млн руб. и ипотечный портфель, увеличившийся на 19.5% до 141 447 млн руб.

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила 2.4% по итогам 2019 года. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.4% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Средства клиентов на 31.12.2019 показали рост на 9.5% по сравнению с концом 2018 года и составили 955 082 млн руб. Средства физических лиц показали рост на 3.0%, благодаря росту текущих счетов физических лиц на 2.7% до 363 028 млн руб., а также росту депозитов физических лиц на 4.0% до 117 711 млн руб. Доля текущих счетов в структуре средств физических лиц составила 75.5%.

Средства юридических лиц увеличились на 10.5% до 446 464 млн руб. по сравнению с концом 2018 года, при этом росли как текущие счета (+6.0% до 229 298 млн руб.), так и срочные депозиты юридических лиц (+15.8% до 217 166 млн. руб).

Соотношение кредитов и депозитов ( loan-to-deposit ratio) на 31.12.2019 составило 84.0%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка снизились 2019 год на 11.5% в результате влияния валютного эффекта и составили 32 701 млн руб.

Собственные средства банка за 2019 год увеличились на 21.3% по сравнению с концом 2018 года и составили 176 671 млн руб. за счет полученной по итогам 2019 года чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. по состоянию на 1 января 2020 года составили 10.75% и 11.35% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.72% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 31.12.2019 составила 27.09% при минимальном значении норматива 8.0%.

Корпоративный бизнес

Вклад корпоративно бизнеса в чистую прибыль банка продолжает увеличиваться. По итогам 2019 года он заработал 12,6 млрд рублей (+22,3%). Рост доходов показали все сегменты: управления по работе с крупными компаниями, международными компаниями и с предприятиями среднего бизнеса.

Рост активов и пассивов корпоративного бизнеса Райффайзенбанка превысил среднерыночные темпы: 16,2% против 2% и 11,5% против 1% соответственно. В продуктовой линейке наибольший рост показали факторинг (+73%), лизинг (+72%), гарантии и непокрытые аккредитивы (25%) и обслуживание трансграничных сделок (+37%).

Клиентская база также росла во всех сегментах на 10–15% — это главный приоритет корпоративного бизнеса, так как именно привлечение новых клиентов отражает успешность реализуемой банком стратегии в корпоративном сегменте. Драйверами роста клиентской базы и доходов CIB стали глубокая экспертиза в финансировании клиентов из разных отраслей экономики и уникальные финансовые решения, которые банк разрабатывает вместе с ведущими компаниями России. Широкая линейка цифровых продуктов банка значительно упрощает и ускоряет возможности получения финансовых услуг для российского и международного бизнеса.

Розничный бизнес

Чистая прибыль розничного бизнеса по итогам 2019 года выросла на 5% до 21,6 млрд руб., при этом активная клиентская база выросла на 12% и составила 2 млн человек. Драйверами роста прибыли стали сегменты малого бизнеса и премиум. Банк рассчитывает, что в 2020 году они продолжат свое динамичное развитие благодаря удаленным сервисам и высокому качеству обслуживания.

Розничный кредитный портфель до вычета резервов вырос 16,5% до 311 млрд руб. Такой рост стал возможен благодаря увеличению портфеля необеспеченного потребительского кредитования (+15,7% до 147,7 млрд руб.) и ипотеки (+16% до 141,4 млрд руб.). При этом уровень просроченной задолженности остается одним из самых низких на российском банковском рынке. Банк также фиксирует увеличение пассивов в розничном сегменте — высокий рост показали накопительные счета, срочные депозиты и текущие счета, номинированные в рублях.