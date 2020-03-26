Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 37.6 млрд руб. за 2019 год по МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2019 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Рост чистой прибыли составил 11.5% до 37 632 млн руб. по итогам 2019 года
- Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 57 516 млн руб.
- Рост чистого комиссионного дохода составил 20.1% до 21 327 млн руб.
- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 23.35%.
- Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 16.4% по итогам 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 16.5% до 310 710 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +12.8% до 387 050 млн руб., средний бизнес показал рост на +34.6% до 77 213 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +24.2% до 27 362 млн руб., по сравнению с 2018 годом.
- Средства клиентов на 31.12.2019 составили 955 082 млн руб., увеличившись на 9.5% по сравнению с 2018 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 16.9% до 474 343 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 3.0% до 480 739 млн руб.
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За 2019 год прибыль до налогообложения увеличилась на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48 320 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 37 632 млн руб. (+11.5% по сравнению с концом 2018 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост чистого комиссионного дохода, рост чистого процентного дохода, а также торгового результата.
Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 30.0% и 23.4% соответственно по итогам 2019 года, снизившись на 2.4 и 2.3 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.
В течение 2019 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 3 898 млн руб., что на 25.2% больше объема за аналогичный период 2018 года (3 113 млн руб.). Стоимость риска по итогам 2019 г. составила 0.5% в годовом выражении.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 20.1% до 21 327 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов за комиссии за открытие кредитных линий, по расчетным операциям и пластиковым картам, а также документарным операциям и гарантиям.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9.4% по сравнению с концом 2018 года и составил 57 516 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.
Торговый результат по итогам 2019 года составил 21 327 млн руб., увеличившись на 20.1% относительно показателя за аналогичный период 2018 года за счет валютной переоценки, а также за счет роста реализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2019 года составил 89 523 млн руб., увеличившись на 12.3% по сравнению с концом 2018 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.
Операционные расходы увеличились на 10.7% и составили 36 216 млн руб. за счет роста отчислений на страхование вкладов, расходов на содержание персонала, а также расходов на содержание основных средств и их амортизацию. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 2019 года показатель CIR составил 40.5%.
Доля ликвидных активов на конец 2019 года составила 33.0%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 2019 года на 16.4% и составил 802 335 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (+34.6% до 77 213 млн руб.), малый и
Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила 2.4% по итогам 2019 года. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.4% от кредитного портфеля до вычета резервов.
Средства клиентов на
Средства юридических лиц увеличились на 10.5% до 446 464 млн руб. по сравнению с концом 2018 года, при этом росли как текущие счета (+6.0% до 229 298 млн руб.), так и срочные депозиты юридических лиц (+15.8% до 217 166 млн. руб).
Соотношение кредитов и депозитов (
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка снизились 2019 год на 11.5% в результате влияния валютного эффекта и составили 32 701 млн руб.
Собственные средства банка за 2019 год увеличились на 21.3% по сравнению с концом 2018 года и составили 176 671 млн руб. за счет полученной по итогам 2019 года чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. по состоянию на 1 января 2020 года составили 10.75% и 11.35% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.72% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на
Корпоративный бизнес
Вклад корпоративно бизнеса в чистую прибыль банка продолжает увеличиваться. По итогам 2019 года он заработал 12,6 млрд рублей (+22,3%). Рост доходов показали все сегменты: управления по работе с крупными компаниями, международными компаниями и с предприятиями среднего бизнеса.
Рост активов и пассивов корпоративного бизнеса Райффайзенбанка превысил среднерыночные темпы: 16,2% против 2% и 11,5% против 1% соответственно. В продуктовой линейке наибольший рост показали факторинг (+73%), лизинг (+72%), гарантии и непокрытые аккредитивы (25%) и обслуживание трансграничных сделок (+37%).
Клиентская база также росла во всех сегментах на 10–15% — это главный приоритет корпоративного бизнеса, так как именно привлечение новых клиентов отражает успешность реализуемой банком стратегии в корпоративном сегменте. Драйверами роста клиентской базы и доходов CIB стали глубокая экспертиза в финансировании клиентов из разных отраслей экономики и уникальные финансовые решения, которые банк разрабатывает вместе с ведущими компаниями России. Широкая линейка цифровых продуктов банка значительно упрощает и ускоряет возможности получения финансовых услуг для российского и международного бизнеса.
Розничный бизнес
Чистая прибыль розничного бизнеса по итогам 2019 года выросла на 5% до 21,6 млрд руб., при этом активная клиентская база выросла на 12% и составила 2 млн человек. Драйверами роста прибыли стали сегменты малого бизнеса и премиум. Банк рассчитывает, что в 2020 году они продолжат свое динамичное развитие благодаря удаленным сервисам и высокому качеству обслуживания.
Розничный кредитный портфель до вычета резервов вырос 16,5% до 311 млрд руб. Такой рост стал возможен благодаря увеличению портфеля необеспеченного потребительского кредитования (+15,7% до 147,7 млрд руб.) и ипотеки (+16% до 141,4 млрд руб.). При этом уровень просроченной задолженности остается одним из самых низких на российском банковском рынке. Банк также фиксирует увеличение пассивов в розничном сегменте — высокий рост показали накопительные счета, срочные депозиты и текущие счета, номинированные в рублях.
Цель Райффайзенбанка в обслуживании клиентов — сделать финансовую сторону их жизни легче. Сейчас