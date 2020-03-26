Коршуновский ГОК планирует увеличить производственные мощности на 30%

Коршуновский ГОК, входящий в группу «Мечел», увеличил в 2019 году объем вскрышных работ на 65%, добычу железной руды - на 22%. Нарастить показатели удалось за счет технического перевооружения и ремонтно-восстановительной программы, а также освоение рудного тела по южному направлению Рудногорского карьера, вскрытие которого потребовало меньших трудозатрат, сообщает пресс-служба ГОКа.

Общий объем добычи на Коршуновском и Рудногорском месторождениях в рассматриваемый период достиг 650 тыс. тонн. Карьеры обеспечивают обогатительную фабрику высококачественным железорудным сырьем. Полученный концентрат поставляется «Челябинскому металлургическому комбинату» (также входит в Группу «Мечел»).

«В 2020 году КГОК планирует обновить оборудование на обогатительной фабрике, что позволит увеличить производственную мощность на 30%», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов, которых по стандартам JORC на 31 декабря 2018 г. составляет порядка 140,3 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной