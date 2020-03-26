Информация о рейдах по проверке детей в торговых центрах Иркутска – фейк

Управление пресс-службы и информации Губернатора и Правительства Иркутской области предупреждает о распространении ложной информации, которая распространяется по родительским чатам в городе Иркутске. Информация следующего содержания не соответствует действительности:

"Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом!"