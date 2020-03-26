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Эксперты: Нерабочая неделя не повлияет на бизнес

26 марта 2020

В стране дважды в год случаются длительные выходные — в январе и в мае, но бизнес всегда переживал эти периоды без последствий, сказал замдиректор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в беседе с порталом Ura.ru.

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 «Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно», — говорит Танурков.

Также лидер «Опоры России» Александр Калинин считает, что предприниматели смогут найти средства на выплаты для ушедших на выходные сотрудников за счет других мер по поддержке бизнеса, которые вводятся на время пандемии коронавируса по поручению президента Владимира Путина.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
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