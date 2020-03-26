В Ленинском округе произошло аварийное отключение на сетях теплоснабжения

Без тепла и горячего водоснабжения остались 44 здания на улицах Баумана, Ярославского, Севастопольской, Розы Люксембург, сообщают в городской администрации.

В числе отключен один социальный объект – детский сад №180. Прорыв сетей произошел на теплотрассе в районе перекрёстка улиц Розы Люксембург и 18 Советского переулка.

Сейчас на объекте начались восстановительные работы, которые проводятся силами РТС-3 Ново-Иркутской ТЭЦ. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, организовали объезд поврежденного участка сетей для общественного транспорта и личных автомобилей.