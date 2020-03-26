Две трети жителей Сибири не оформляют больничные

С 2021 года больничные и декреты будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Кроме того, с 20 марта этого года те, кто соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, могут оформить больничный дистанционно. При этом в Сибирском федеральном округе больше половины трудоустроенных жителей не берут больничные, чтобы официально оформить отсутствие на работе и лечиться в случае заболеваний, выяснили аналитики Авито Работы.

При этом 36% опрошенных стараются оформлять больничные листы.

В целом по стране 54% россиян не берут больничные, причем мужчины поступают так чаще женщин: 58% против 50%. Количество людей, которые предпочитают болеть без официального оформления, возрастает пропорционально увеличению возраста респондентов. В группе опрошенных старше 55 больничные берут немногим больше четверти работников (27%), тогда как среди респондентов до 34 лет ими периодически пользуются 54%.

Чаще всего трудоустроенные жители Сибирского ФО не оформляют больничные листы по договоренности с работодателем, чтобы не терять в деньгах. Так ответили 30% респондентов. Второе место по популярности причин, по которым не оформляют больничные, занимают неофициальная работа/серая зарплата (17%), на третьем – работа из дома/работа по собственной инициативе – 15%. Еще 12% отметили, что брать больничные не позволяет работодатель, а 7% - что у них фриланс или проектная работа.

В стране женщины существенно чаще, чем мужчины, отмечали вариант «Я работаю дома/выхожу на работу в больном состоянии по своей инициативе» – 22% против 13%. При этом среди мужчин больше респондентов, чем среди женщин не берут больничные, так как у них неофициальная работа/серая зарплата (20% против 14%).

В целом респонденты Сибирского федерального округа скорее положительно относятся к новой инициативе.

Соответствующий вариант ответа выбрали 34% респондентов. Относящихся скорее положительно или нейтрально в целом по округу по 22%. Ещё 3% опрошенных жителей СФО относятся к выплатам через ФСС негативно, а 5% - скорее негативно.

По России среди мужчин немного больше неопределившихся с мнением, чем среди женщин (17% против 13%). Положительное восприятие увеличивается с возрастом респондентов: в группе старше 55 лет уже 39% респондентов относятся к инициативе однозначно положительно.