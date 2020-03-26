«Коробка храбрости» детям: В Сбербанке стартовал социальный проект

В Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка Сбербанка стартовал социальный проект «Коробка храбрости». Сбор игрушек проводится силами сотрудников банка в помощь маленьким пациентам Иркутской детской онкологической больницы.

«Коробки храбрости» предназначены для процедурных кабинетов детской онкологической больницы. Каждый малыш, после прохождения процедуры лечения сможет с их помощью, самостоятельно, поощрить себя за храбрость и выбрать себе «награду».

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением №8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Этот проект очень трогательный, он как пульс добра от сердец наших сотрудников к сердцам детей, мужественно сражающихся с коварной онкологией. Сбербанк не впервые поддерживает идею «Коробки храбрости» и всегда находит поддержку и понимание у нашего коллектива. Если хоть немного все вместе мы сумеем облегчить процесс лечения детей, значит миссия проекта выполнена».

Сбор игрушек данного волонтерского движения имеет ряд особенностей - дети, проходящие курс лечения или реабилитацию в Иркутской детской онкологической больнице, имеют, как правило, ослабленный иммунитет, даже домашняя пыль может стать угрозой для их организма. Поэтому от добровольцев проекта «Коробка храбрости» принимаются только игрушки, подлежащие дезинфекционной обработке.

Первая передача игрушек больнице состоится 26.03.2020. Социальная акция в Байкальском банке стартовала в марте и продлится до 31 декабря 2020 г.