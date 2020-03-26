Рубль может незначительно укрепиться

Российский рубль завершил сессию среды смешанно в парах с иностранными валютами. Слишком неоднородным сложился внешний фон, чтобы валютный рынок мог двигаться в определенном направлении, и слишком много «если» и «но» возникло в окружающем пространстве, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- В результате доллар США снизился на 0,04% и закрыл предыдущий торговый день на уровне 78,25 руб., евро вырос на 0,73% до 85,10 руб.

Нефть Brent снова вернулась в область $29,70 и в очередной раз готовится штурмовать $30 — в предыдущие коррекционные волны этого сделать не удавалось. Запасы нефти в США, по наблюдениям Минэнерго, выросли на 1,6 млн баррелей против ожидания увеличения на 2,7 млн баррелей, то есть яркого «бычьего» драйвера тут нет. Зато есть постоянное снижение потребности мира в энергоносителях, а это повод для уменьшения и цены.

Инвесторы с долей позитива восприняли решение Владимира Путина сделать следующую неделю нерабочей для увеличения эффекта борьбы против распространения коронавируса. Однако если разобрать инициативу по компонентам, видно, насколько болезненной она является и для экономики, и для карманов населения. Но здоровье в приоритете, это важно, хотя стоит признать, что время российские власти все же упустили.

Учитывая, что давление на экономическую систему возрастает, а она и так была не очень прочной, можно ожидать, что рубль останется слабым надолго — до четвертого квартала по предварительным оценкам.

Краткосрочно же, доллар США проторгуется в пределах 77,80-80,00 руб., евро — в диапазоне 84-86 руб.