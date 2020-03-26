«Ситуация сложная, но не критическая». Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 26 марта обратился к жителям Иркутской области с открытым письмом, в котором озвучил конкретные шаги по борьбе в коронавирусной инфекцией. Глава региона отметил, что все сегодня оказались в непростых условиях, многие испытывают тревогу за здоровье и жизнь, своё и своих близких. Он заверил жителей области, что в регионе делается всё, чтобы эту безопасность обеспечить.

«В Иркутской области сейчас не зафиксировано ни одного случая заражения. И все усилия направлены на то, чтобы это положение сохранить. Не допустить распространения болезни.

Первое. Мною подписан Указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обращаюсь к депутатам Законодательного Собрания: мы намерены увеличить бюджетные средства на медицину и социальное обеспе́чение. Прошу поддержать наши экстренные действия.

Второе. Уже выделены средства резервного фонда на закупку масок и других средств защиты. Средств безопасности хватит на всех! Социально незащищённым слоям населения мы намерены обеспечить их бесплатную раздачу.

Третье. В обязательном порядке проверяются все прибывающие на вокзалы и в аэропорты. Двухнедельный карантин – необходимая мера.

Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с пониманием к мерам контроля. К режиму самоизоляции. Не уклоняться от обследований и карантина.

Происходящее в стране и в мире касается нас всех. И очень многое зависит от личной сознательности и ответственности. Вынужденные каникулы, объявленные Президентом, – не время для массовых развлечений.

Руководители предприятий и организаций! В ваших силах организовать рабочий процесс без угрозы для здоровья людей. Глава государства в своём обращении перечислил меры поддержки разных форм бизнеса. Государство поможет вам выстоять в сложной ситуации. Помогите и вы своим сотрудникам!

Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Для вас это особенно важно. Не стесняйтесь обращаться за помощью! В том числе к волонтёрам.

Сейчас активно работают студенты медицинских вузов. Волонтёры ОНФ оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Приносят на дом продукты и лекарства. Большое спасибо за вашу активную жизненную позицию!

Огромная благодарность медикам. Они днём и ночью на посту. Дополнительные места в стационарах подготовлены. Горячие линии работают круглые сутки.

Отдельная просьба к представителям СМИ и интернет-ресурсов. На вас ответственность за достоверность информации. Все сведения о ситуации в регионе есть в оперативном штабе. Данные мы обновляем несколько раз в день. Жителей области призываю ориентироваться на официальные источники информации.

Дорогие друзья! Ситуация сложная, но не критическая. И мы с ней справимся! Солидарность, ответственность, защита – сейчас самое главное. Берегите себя и друг друга!»