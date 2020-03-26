Новости

Регионам рекомендовано приостановить работу кинотеатров

26 марта 2020

Читайте также:

Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек
26 марта 2020
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
26 марта 2020

Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, по указу президента объявлена нерабочей.

Властям регионов поручено:

  • приостановить проведение досуговых, развлекательных, спортивных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;
  • приостановить посещение гражданами мест, предназначенных для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров;
  • ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах.

Решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (402)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании