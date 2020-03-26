Регионам рекомендовано приостановить работу кинотеатров

Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, по указу президента объявлена нерабочей.

Властям регионов поручено:

приостановить проведение досуговых, развлекательных, спортивных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

приостановить посещение гражданами мест, предназначенных для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров;

ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах.

Решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.