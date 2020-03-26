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Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек

26 марта 2020

Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 182, до 840 случаев, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Большинство новых случаев приходится на Москву — 136 зараженных

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Ранее врачи России заявили, что не исключают «взрывного» развития ситуации с коронавирусом.

«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза»,— заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В связи с этим во всех регионах, по его словам, готовятся новые стационары и койки.

В Иркутской области на 26 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено. При этом в соседней Бурятии подтвердились два случая заражения коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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