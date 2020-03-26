Региональную службу ветеринарии подозревают в нецелевом использовании средств

Материалы проверки финансовой деятельности службы ветеринарии Иркутской области переданы в прокуратуру. Об этом сообщила руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Людмила Богданович на заседании регионального Правительства, которое провел исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев.



В результате комплексной проверки в службе ветеринарии были выявлены факты нецелевого использования средств субсидии на выполнение государственного задания. В частности, в Иркутской городской ветеринарной станции в прошлом году 14,8 млн рублей составили расходы на оплату труда персонала, не участвующего в выполнении госзадания. Кроме того, средства субсидии тратились на содержание самой ветслужбы, в том числе на оплату коммунальных услуг, покупку мебели и так далее.



По результатам проверки областная прокуратура возбудила административное дело. Служба госфинконтроля также привлекла виновных должностных лиц к административной ответственности. Однако, по словам Людмилы Богданович, 19 марта вновь поступил сигнал о том, что служба ветеринарии использует целевые средства не по назначению.



Нарушения выявлены и в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Ведомство выделяло субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии проектно-сметной документации.

– Всего в 2019 году в сфере контроля находилось 6,2 млрд рублей. Нарушений выявлено на сумму в 1,8 млрд. Проверено 672 государственных закупки общей стоимостью 3,7 млрд рублей. 325 закупок на два миллиона рублей произведены с нарушениями, – сообщила руководитель службы государственного финансового контроля области.



Игорь Кобзев поручил материалы по всем фактам нецелевого использования бюджетных средств направлять в правоохранительные органы.



– Необходимо исключить любые нарушения использования бюджетных средств, – отметил врио Губернатора.