Игорь Кобзев поручил проработать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе на фоне эпидемии коронавируса

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал сегодня Указ об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Министерству экономического развития региона до 31 марта поручено проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев.

На полгода будет приостановлен прием документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки. При этом назначенные ранее выплаты продолжат перечислять. Также до 1 мая закончат выплачивать единовременные денежные премии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области необходимо определить численность госслужащих, которые будут работать в период с 30 марта по 3 апреля.

- При наличии технической возможности необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную работу или установить особый режим рабочего времени. Для госслужащих, воспитывающих детей дошкольного возраста, требуется рассмотреть вопрос об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, - говорится в Указе.

При этом госуслуги будут оказывать в электронной форме или, если такой формы не предусмотрено, по предварительной записи. Личный прием граждан на время будет прекращен.

Органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам области, органам местного самоуправления муниципальных образований региона, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано установить нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам с 30 марта по 3 апреля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.