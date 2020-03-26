Доходы бюджета Иркутска в 2020 году составят 20,7 млрд рублей, расходы – 20,9 млрд рублей

Бюджет Иркутска на 2020 год увеличен на один миллиард рублей. Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Иркутска приняли на заседании городской Думы.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, по доходам в 2020 году прогнозируется рост на 760 млн. рублей. Объем субсидий городу увеличен на 621 млн. рублей.

- Из них 467 миллионов дополнительно поступит на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 114 миллионов город получит на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Баумана и крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетском. 40 миллионов будет предоставлено из областного бюджета на строительство начального блока школы № 14, - отметила заммэра.

Расходная часть бюджета на 2020 год увеличена на 984 млн. рублей.

По предложениям депутатов Думы Иркутска добавлены дополнительные средства на проведение работ по следующим социально значимым направлениям:

- на 50 млн. увеличены расходы на ремонт автомобильных дорог в частном секторе;

- 5 млн. дополнительно предусмотрено на строительство систем водоснабжения в частном секторе;

- 35 млн. дополнительно направят на ремонт дворов из минимального перечня по благоустройству;

- около 5 млн. предусмотрено на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов в связи с проведением в 2020 году Всероссийской переписи населения;

- 4 млн. дополнительно запланировано на проектирование систем наружного освещения;

- более 13 млн. руб. дополнительно направлено на ремонт подпорных стен;

- около 5 млн. дополнительно будет направлено на ремонт школ.

Кроме того, администрацией Иркутска заложено более 200 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт автомобильных дорог, ремонт уличного освещения в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

Около 80 млн. предусмотрено на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. 9,5 млн. заложено на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и юбилея Ленинского округа.

С учетом принятых изменений доходы бюджета в 2020 году составят 20 млрд. 757 млн. рублей, расходы – 20 млрд. 981 млн. рублей. Дефицит 224 млн. рублей будет покрыт остатками средств, сложившихся на едином счете бюджета по итогам прошлого года.