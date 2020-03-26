ИНК сообщила о случаях мошенничества при продаже нефтепродуктов с использованием имени компании

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) предупреждает об участившихся случаях мошенничества на рынке продажи нефтепродуктов с использованием имени компании.

«Обращаем внимание на то, что Иркутская нефтяная компания, ее дочерние и зависимые предприятия не занимаются реализацией бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, - обращает внимание пресс-служба компании. - Будьте внимательны при заключении сделок. Проявляйте должную осмотрительность, сверяйте реквизиты со сведениями, размещенными на официальных страницах компаний - участников топливного рынка».