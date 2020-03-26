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В Иркутской области выдан первый кредит по «Сельской ипотеке»

26 марта 2020

Иркутский региональный филиал «Россельхозбанка» приступил к выдаче кредитов по программе «сельская ипотека». Первый ипотечный кредит выдан на сумму более 2 млн рублей, оформленный в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Кредит был предоставлен сотруднице МУПЭП «Горзеленхоз» Снежане Дорофеевой. Заемные средства пойдут на приобретение однокомнатной квартиры в новостройке поселка Дзержинск Иркутского района. Ставка по займу составила 2,7% годовых. Заявку на оформление кредита Снежана подала 30 января 2020 года после анонсирования новой программы в СМИ. Подписание договора состоялось в конце марта.

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– Увидела рекламу льготного ипотечного кредитования, посчитала сумму переплат и приняла решение участвовать в этом проекте. Для молодой семьи предложение оптимальное. Мы живем в Дзержинске, и переезжать в областной центр особого желания не было, для нас условия программы оказались и удобными, и выгодными для последующего погашения. Сейчас ко мне за консультацией обращаются друзья, знакомые: пока не увидели насколько это реально – не верили в такой низкий процент, – рассказала собственница нового жилья.

На сегодняшний день в работе регионального филиала находится порядка 600 заявок от заемщиков. Принято и обработано более 400 заявок на общую сумму более миллиарда рублей, в том числе одобрено банком более 200 заявок на сумму свыше 480 миллионов рублей. Отмечается наибольшая заинтересованность по кредитованию в населенных пунктах, расположенных недалеко от областного центра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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