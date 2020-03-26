«Мы ставим на золото, экономика России выстоит» - аналитики ИАЦ «Альпари»

По информации из деловых кругов, намеченные на июнь переговоры ОПЕК с рядом американских энергетических корпораций, направленные на стабилизацию нефтяных цен, должны состояться и завершиться успехом. В противном случае Эр-Рияд может столкнуться с повторением ударов «неизвестных дронов» по объектам Saudi Aramco, но уже «в критическом масштабе». Стоит отметить беспрецедентное присутствие сразу двух авианосных ударных групп США в непосредственной близости от берегов Аравийского полуострова, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Россия, конечно, готова к дешевой нефти намного лучше американских сланцевиков или саудитов. Это признают даже колумнисты западных деловых изданий и аналитики Moody’s. Экономическая ситуация в России на фоне карантинных мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, остаётся в целом стабильной. Попытки спровоцировать «цепную реакцию» паники на внутреннем потребительском рынке не удались. Прежде всего, из-за ограниченной покупательной способности населения, хотя и привели к всплеску цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости.

Инфляция вряд ли превысит таргет Банка России в 4%. Поправки к Конституции будут приняты без проблем, популярность Путина высока. В мае или июне коронавирус должен сойти на нет.

Неограниченная денежная накачка со стороны ФРС и договоренность ОПЕК с американцами приведут к росту цен на нефть и другие реальные активы. Даже консервативный взгляд дает Brent на конец года около $50, долларовый индекс РТС – в 1300, доллар/рубль – 65-70 руб. и профицит российского бюджета. Правда, год в итоге будет сложным, и экономика России в итоге покажет нулевую динамику или даже легкую рецессию.

Ну и в заключение. Мы ставим на золото, уверены что в 2020 году благородный металл будет выше $2000, а может все $3000. Запасы золота в составе международных резервов России сегодня превышают 2270 тонн. Это рекордный показатель в новейшей истории страны, которая пытается уйти от доминирования доллара в мировой финансовой системе и готова к любым потрясениям на внешних рынках. И да монетарное золото хранится в России, арестовать его, в отличие от вложений в любые иностранные ценные бумаги, недругам России невозможно в принципе.