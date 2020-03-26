Объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра объявила Дума Иркутска. Решение принято сегодня, 26 марта, на 10-м очередном заседании представительного органа. В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия, в состав которой войдут трое представителей губернатора Иркутской области и три человека от Думы и администрации Иркутска.

- В ближайшее время состоится внеочередное заседание Думы, на котором депутаты определятся, кто именно войдет в комиссию от Думы и мэрии. После этого комиссия будет утверждена, и мы начнем прием документов, а через 15 дней пройдет сам конкурс. По его итогам комиссия передаст Думе список выбранных ею кандидатов и рекомендательную ведомость с оценочными баллами. На очередном заседании депутаты проголосуют за одного из кандидатов, и этот человек станет мэром Иркутска. Для этого он должен набрать 24 голоса, - отметил исполняющий обязанности главы города, председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Гражданам Российской Федерации, желающим принять участие в отборе, необходимо представить пакет документов:

- заявление;

- согласие на обработку персональных данных;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету;

- паспорт/ иной документ, удостоверяющий личность и копии всех страниц;

- справку из органов записи гражданского состояния, если кандидат менял имя, фамилию или отчество;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально, либо справку с места работы или документ, подтверждающий род занятий;

- копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, заверенные нотариально;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

- копии документов, подтверждающих дополнительные сведения о наличии соответствующих профессиональных навыков, государственных (ведомственных) наград Российской Федерации, поощрений Президента Российской Федерации, наград и почетных званий Иркутской области, наград и почетных званий города Иркутска.

Вместе с тем необходимо представить программу кандидата по развитию города, написанную в произвольной форме. В ней кандидат должен дать оценку социально-экономическому состоянию Иркутска в настоящий момент, описать основные проблемы социально-экономического развития и предложить комплекс мер для их решения, определить сроки, ресурсы и механизмы реализации своей программы. Общий объем текста должен составить до 5 машинописных страниц с размером шрифта не менее 12 и не более 14.

Документы будут приниматься с 6 по 20 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 411 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 72 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Конкурсная комиссия выберет не менее двух претендентов, которые затем будут представлены депутатам Думы Иркутска для альтернативного голосования.