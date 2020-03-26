В Ангарске обезвредят за 1 млрд рублей загрязненный радиоактивными отходами корпус АЭХК

По заказу госкорпорации «Росатом» на Ангарском электролизном химическом комбинате в Ангарске Иркутской области выведут из эксплуатации один из корпусов, сообщает RosTender.info.

«Росатом» объявил тендер на выполнение работ по корпусу 2 (здание № 802). Стоимость работ оценивается в 973 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки от участников тендера принимают до 10 апреля, а 14 апреля подведут его итоги.

Как следует из материалов тендера, в здании проведут радиационное обследование. Затем его разберут, загрязненные радиоактивными отходами конструкции дезактивируют, отдадут на захоронение, остальное утилизируют. Котлован на месте здания планируют засыпать землей и провести его экологическую реабилитацию. Вывод корпуса из эксплуатации должен быть завершен до конца ноября 2022 года.