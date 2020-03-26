Новости

В Иркутской области приостанавливают тренировки в спортивных учреждениях

26 марта 2020

С 30 марта по 3 апреля министерство спорта Иркутской области приостанавливает тренировочный процесс в областных подведомственных учреждениях для снижения рисков распространения на территории Приангарья коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник.

Читайте также:

Игорь Кобзев поручил проработать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе на фоне эпидемии коронавируса
26 марта 2020
В Москве закрыли все непродуктовые магазины, крупные ТЦ, парки и бары
26 марта 2020

- В областных спортивных школах, областных спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва в Ангарске принимаются все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников и предотвращения распространения коронавируса. Закрываются также областные спортивные объекты, в том числе иркутские стадионы «Труд», «Рекорд», водноспортивный комплекс «Солнечный», - отметил Илья Резник.  

На этот период заработная плата работников сохраняется. Данное распоряжение не распространяется на работников, в должностные обязанности которых входит выполнение функций охраны.

Напомним, ранее министерство спорта Приангарья отменило проведение на территории региона официальных областных физкультурных и спортивных мероприятий, а также рекомендовало отменить соревнования региональным спортивным федерациям, органам местного самоуправления, руководителям спортивных комплексов и иных физкультурно-спортивных организаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (405)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Игорь Кобзев поручил проработать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе на фоне эпидемии коронавируса
Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся предложения президента бюджету и бизнесу
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании