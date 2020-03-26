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Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе

26 марта 2020

Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно.

 

В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Сбербанк предлагает технологические решения для обеспечения непрерывности процесса обучения не только в школьной, но и в профессиональной подготовке.

 

В открытой Виртуальной школе Сбербанка представлены: 

·         курсы и тренажеры по разным темам, затрагивающим развитие корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций

·         серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности

·         серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и Пульс EduTech (обзоры рынка образовательных технологий)

·         видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и т.д.

·         результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта Корпоративного университета и ПостНауки

·         видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров  

 

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех желающих к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года. 

 

Все материалы открытой Виртуальной школы Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка.

 

Ранее Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который за неделю прошли более 7 000 человек.  

Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников Группы Сбербанк, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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