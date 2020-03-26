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Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

26 марта 2020

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Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин. 

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним — так они войной называют — будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали»,— сказал господин Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
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