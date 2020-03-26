В России может закрыться от 30 до 50% кафе и ресторанов

В России может закрыться от 30 до 50% кафе и ресторанов в связи с распространением коронавируса и введением карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.

"По самым скромным прикидкам, закроется 30% предприятий. Коллеги говорят, что может закрыться даже половина, а это 125 тыс. точек по стране", - сказал он.

Бухаров пояснил, что это затронет примерно 3 млн рабочих мест, включая сопутствующие отрасли, например, предприятия, которые поставляют продукцию, ремонтируют оборудование, чистят канализацию и вентиляцию. По его словам, рестораторы уже сейчас несут убытки и фиксируют кассовые разрывы. "Наступило время невозможности оплатить свои обязательства контрагентам", - сказал он.