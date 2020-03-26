В детсадах Иркутска 30 марта по 3 апреля будут работать отдельные группы

С 30 марта по 3 апреля в детских садах Иркутска организуют отдельные группы для детей, родители которых согласно указу президента РФ будут вынуждены продолжить работу. Такое решение принято на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска под председательством вице-мэра города Руслана Болотова.

– В течение завтрашнего дня будет проведен анализ и подготовлены списки детей, которым необходимо продолжить посещение детских садов. Напомним, в дошкольных учреждениях введен усиленный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ежедневно дети проходят утренний фильтр, – доложил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Виталий Барышников отметил, что во всех общеобразовательных учреждениях продлены каникулы до 5 апреля. Затем, с 6 до 12 апреля школы перейдут на особый режим организации образовательного процесса, согласно которому ученики будут получать задания дистанционно. Однако при необходимости будут организованы индивидуальные занятия. Учреждения дополнительного образования также переходят на дистанционный режим.