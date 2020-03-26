В Иркутске закрыты все учреждения культуры из-за коронавируса

С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Иркутске для посетителей закрыты все муниципальные учреждения культуры. Такой приказ подписал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Антон Чернышов.

– В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и согласно распоряжению министерства культуры и архивов Иркутской области, мы вынуждены пойти на такие меры. С сегодняшнего дня будут закрыты все учреждения культуры города Иркутска. Это филиалы городского музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова , театр Народной драмы, 26 муниципальных библиотек в составе централизованной библиотечной системы, гуманитарный центр имени семьи Полевых, городские творческие клубы «Любимовка» и «Созвездие», детский ансамбль танца «Солнышко», – отметил Антон Чернышов.

В муниципальных учреждениях культуры регулярно проводится санитарная обработка помещений. Напомним, сегодня в городе Иркутске нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.​​