«Плохая идея». Эксперты оценили решение ввести налог на вклады и инвестиции свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям объемом свыше 1 млн руб. По оценкам аналитиков эта мера может принести в бюджет от 100 до 200 млрд рублей в год. Сумма не маленькая, но в то же время не та, которую Правительство не могло бы взять из резервов, чтобы принимать это непопулярное решение. Ведь решение может затронуть более половины вкладчиков. Эксперты сомневаются и в том, что время для подобного решения выбрано удачное. В свете недавнего обвала мировых фондовых рынков, бывшие вкладчики вряд ли найдут в себе смелость переключиться на инвестиции в этом году. Тем не менее, пока финансисты предлагают дождаться официальных документов.

«Оттока не будет»

В банке «Открытие» считают, что риска оттока вкладов нет.

– Сейчас мы видим очень спокойное и рациональное поведение клиентов. Что касается размера ставок по вкладам, то они будут зависеть исключительно от финансовой ситуации, и будут определяться стоимостью фондирования, – отметили в банке.

В Райффайзенбанке предлагают дождаться официальной публикации изменений, точных формулировок и сроков внедрения.

– Мы ожидаем изменений в нормативных актах, связанных с налогообложением доходов от депозитов и других инвестиционных продуктов. В настоящий момент мы продолжаем обслуживать вклады по текущим ставкам, – пояснили в банке.

«Банковскую систему ждут сложности»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон» напротив, считает, что банковская система столкнется с оттоком вкладов.

– Отток будет скорее всего по валютным вкладам. Я видел комментарии, что НДФЛ по валютному вкладу будет браться с валютной переоценки. А это значит, что при почти нулевых ставках по валютным вкладам, в данной ситуации это толкнет валютных вкладчиков либо вывести доллары в кэш, либо уходить в ценные бумаги. Но я бы дождался документов. В целом, банковскую систему ждут сложности. Кроме оттока вкладов, устойчивости банковской системе не добавят и предложение ввести кредитные каникулы, – резюмирует эксперт.

«От вкладов к инвестициям»

В долгосрочной перспективе эта мера приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых банковских вкладов и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на финансовых рынках, считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

– Однако в свете недавнего обвала мировых финансовых рынков, мы сомневаемся в том, частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году. Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. По нашим оценкам, эта мера может принести бюджету до 100 млрд рублей в год.

«Непопулярное решение»

Налогообложение по мелким депозитам и купонам гособлигаций – крайняя мера, считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

– Потенциал собираемости налогов по ставке 13% ориентировочно составляет 150-200 млрд руб. в год. Не копейки, но и не та сумма, которую не могло бы правительство взять в моменте из резервов.

Но я бы дождался законопроекта. Есть предположение, что физлица-резиденты, и во всяком случае по счетам ИИС, сохранят льготу по уплате налогов на доходы по ценным бумагам.

Кроме того, чтобы повысить привлекательность ОФЗ, Минфину пришлось бы повышать их доходность для компенсации налога, а это похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой.

У России крайне низкая долговая нагрузка (14% от ВВП), довольно странно в отличии от других стран принимать настолько болезненные или непопулярные решения, которые могут привести к оттоку капитала.

«Идея мне не нравится»

На начало 2020 года на вклады от 1 млн руб. приходилось 55% совокупного объема вкладов населения. На начало года, по данным ЦБ, граждане держали в банках 30,55 трлн руб. на депозитах. Таким образом, общий объем подлежащих налогообложению вкладов составляет около 16,8 трлн руб. Сейчас проценты по банковским депозитам облагаются только в том случае, если ставка превышает ключевую (сейчас 6%) на пять процентных пунктов и более. Если считать по максимальной процентной ставке десяти крупнейших по объему депозитов банков, введение налога на доходы по крупным вкладам даст бюджету примерно 113 млрд руб. в год, подсчитал Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Идея мне не нравится принципиально. Люди давно не надеются на государство в плане пенсии. И многие пенсионеры сейчас живут на процент. При этом менее $2 млрд – не очень большая сумма для казны. Доходы бюджета в текущем году запланированы в размере 20,4 трлн руб. Хотя из-за падения цен на нефть они, вероятно, будут несколько меньше. Пока не ясно, но новый налог, скорее всего, заработает с 2021 года. Вкладчики уже потеряли от снижения ключевой ставки Банка России и теперь потеряют от действий Министерства финансов. Плюс ослабление рубля однозначно приведет к скачку инфляции. Я бы вклады не трогал.

Конечно, есть альтернатива – акции, криптовалюта. По акциям многих российских компаний дивидендная доходность намного выше ставок по депозитам. Однако Мосбиржа – часть глобального рынка акций. Если Америка чихает, то болеет весь мир. На рынке акций можно легко потерять часть своих инвестиций. Готовы ли к этому вкладчики?

Совсем недавно снижением ключевой ставки и пенсионной реформой власти загнали сбережения среднего класса в акции. А в начале текущего года кризис на мировых фондовых и сырьевых площадках обнулил эти сбережения. И пока толком никто не знает, когда рынки восстановятся.