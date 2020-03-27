Рынок акций в плюсе, но экономике становится всё хуже

Российский фондовый рынок в четверг выглядит неплохо и закрывает сессию повышением. Индекс РТС восстановился к 1015 пунктам. Индекс МосБиржи по итогам дня повышается до 2491 пункта и пока что остается в пределах 2300-2500 пунктов. Понятно, что позволяет рублевому индикатору расти - и нефть все так же топчется около $30 за баррель Brent, и внешний фон вроде бы не ухудшается. Но то, что происходит внутри отечественной экономики, резко негативно - и рано или поздно рынку придется это учесть в ценах, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Что дальше? Следующая неделя в России нерабочая, но: микробизнесу нужно как-то выживать, и поэтому он продолжит бороться за каждого клиента и двери закрывать не станет; часть бизнеса ушла в онлайн, остальные максимально сократили или сократят активность. Это однозначно негативно скажется и на капитализации самих компаний, и на ключевых макроэкономических показателях России. Это вполне себе основание для спада и кризиса, который уже здесь. Рублю в данном случае опереться будет не на что.

В положительной зоне сегодня проторговались бумаги «Полюс Золота», «Сургутнефтегаза», «М.Видео», «Магнита». С последним двумя все хорошо понятно: потребители беспокоятся, что дальше все будет или слишком дорого, или в дефиците, или не будет ничего. Но, фактически, это говорит в каждом банальная привычка потребления, годами воспитываемая корпорациями и рекламщиками. Завтра все будет ровно там же, где и всегда, но ритейл успеет заработать.

Доллар США откатился в область 77,33 руб. и может стабилизироваться завтра в коридоре 77-79 руб. Евро выглядит неплохо около 84,78 руб., краткосрочный коридор колебаний заключен в рамки 84-87 руб.