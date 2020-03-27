Власть планирует дать бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат

Правительство прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат через Сбербанк и ВТБ уже со следующей недели в пилотном режиме, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эта мера будет доступна для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«И вторая схема, которая очень востребована, мы сейчас форсированно работаем. И я хочу ее запустить со следующей недели буквально, по крайней мере в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием»,— сказал господин Белоусов на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным.

Он уточнил, что эта возможность касается малого и среднего бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Белоусова, еще одна кредитная конструкция для малого и среднего бизнеса - это реструктуризация или отсрочка уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три части. "Две части платит не малый бизнес, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом, но с выбором: либо платится, либо, если потока нет совсем, с правом капитализации процентов с добавлением к телу долга. То есть через шесть месяцев, с отсрочкой на шесть месяцев", - добавил первый вице-премьер.